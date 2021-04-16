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Sudan ülkede Rus üssünün inşasına başlandığı iddialarını yalanladı

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, ülkede Rus askeri üssünün inşasına başlandığı ve hükümetten bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Sudan ülkede Rus üssünün inşasına başlandığı iddialarını yalanladı
AA

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında dün akşam saatlerinde toplantı yaptı.

Toplantının ardından Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, "Bir Rus üssü inşasına başlandığı ve hükümetten bir heyetin İsrail'i ziyaret ettiğiyle ilgili basına yansıyan haberlerden üzüntü duyuyor, söz konusu bilgilerin doğru olmadığını teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Toplantıda ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan ile Etiyopya arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümüne dair başlattığı girişim ve çabalardan övgüyle söz edildi.

Batı medyasında, son birkaç gündür, Sudanlı bir güvenlik heyetinin, İsrail'e yaptığı ziyaretin yanı sıra Rus askeri üssü kurulması için ülkenin doğusundaki Port Sudan kentine bazı malzemeler geldiğine dair haberler çıkmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Sudan, 6 Nisan'da da İsrail ile normalleşme adımları kapsamında, 1958’den beri yürürlükteki İsrail’i boykot yasasını iptal kararı almıştı.

Hartum yönetimi, yaklaşık 20 yıldır Etiyopyalı milislerce kontrol edilen toprakları 29 Aralık 2020'de geri aldığını duyurmuştu.

Etiyopya ise sınırdaki topraklarını işgal ettiğini ileri sürdüğü Sudan'dan askerlerini çekmesini talep etmişti.

İki ülke, Faşka bölgesindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

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