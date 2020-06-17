Sudan ve Güney Sudan’da Kovid-19 vakaları ve ölümler arttı

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AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 305 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 9 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle 477 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 820 kişi iyileşti.

- Güney Sudan

Güney Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 83 yeni vakayla hastalığa yalalananların sayısının 1776’ya ulaştığı, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı 30 ölümün görüldüğü aktarılan açıklamada, 58 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şu ana kadar 261 bin 979 vaka tespit edildi, 7 bin 48 kişi hayatını kaybetti.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 121 bin 267'ye ulaştı.