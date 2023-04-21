Sudan’da Hızlı Destek Kuvvetleri bayramda 3 günlük ateşkes ilan etti, ordudan açıklama yapılmadı

AFP Hartum Uluslararası Havaalanı'ndan dün dumanlar yükselirken

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri, 3 günlük ateşkes ilan etti. Ordudan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Hızlı Destek Kuvvetleri, bu sabah yerel saatle 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu duyurduğu geçici ateşkes kararını insani gerekçelerle aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, ABD ve çok sayıda ülke tarafları en azından Ramazan Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesine ikna etmeye çalışıyordu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da siviller kentte hala top ve silah sesleri duyulduğunu söylüyor.

Hartum'da mahsur kalan çok sayıda kişi şehirden ayrılmaya çalışıyor.

Ordu ve paramiliter güç arasındaki çatışmalarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taraflar arasında daha önce ateşkes girişimleri başarısız olmuştu.

BM Genel Sekreteri António Guterres en azından sivillerin güvenli bölgelere gidebilmeleri için öncelikle Ramazan Bayramı'nda ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, "Ramazan Bayramı'nda geçici ateşkes ilan edilmesi, çatışmalara ara vermenin ve kalıcı ateşkesin yolunu açmanın ilk adımı olmalı. Geçici ateşkes şu anda kesinlikle çok önemli" dedi.

BM daha önce çoğu kadın 10-20 bin kişinin Sudan'dan komşu ülke Çad'a kaçtığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Sudan'da taraflara, en azından bayram süresince ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

Reuters Çok sayıda sivil dün Hartum'dan ayrılmaya çalışıyordu

Erdoğan: Çatışmalara ve kardeş kanı dökülmesine son verilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdurrahman el-Burhan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan taraflardan; çatışmalara ve kardeş kanı dökülmesine son vermelerini istemişti.

Sudan, Afrika'nın en büyük üçüncü ülkesi.

Ülkeyi 30 yıl yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir, 2019'da devrilmişti.

Sudan, Ekim 2021'de bu kez General Abdulfettah el-Burhan'ın yönetimindeki ordunun sivil hükümeti devirmesine öncülük etmesinden bu yana siyasi bir kargaşa içinde.

Ordu, Ekim 2021'deki darbeden bu yana ülkeyi Egemenlik Konseyi aracılığıyla yönetiyor.

Darbe sonrası Hartum'da düzenli olarak demokrasi yanlısı protesto gösterileri düzenleniyor.

Sudan'da sivil yönetime geçiş önerisi, Hızlı Destek Kuvvetleri'ni orduya entegre etme takvimi nedeniyle suya düşmüştü.

Hızlı Destek Kuvvetleri bu süreci 10 yıl ertelemek istemiş ordu ise sürecin 2 yıl içinde tamamlanmasını talep etmişti.

Dagalo ise Sudan'ın Darfur bölgesinde 2003'te başlayan ve yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan çatışmalarda önemli bir figürdü.

Sudan ordusunun yaklaşık 120 bin, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ise 150 bin civarında askeri bulunuyor.