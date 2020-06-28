Sudan’da uçuş yasağı 12 Temmuz’a kadar uzatıldı

AA

Sudan Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçak seferlerinin 28 Haziran'a kadar askıya alınma kararının, 12 Temmuz’a uzatıldığı bildirildi.

Kurum, yasağın iç ve dış hat seferleri için uygulanacağını ancak hava trafiğinin yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi, insani ve teknik yardım, petrol sahalarında çalışanların taşınması ve kargo uçaklarına açık olacağını kaydetti.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 273 artarak 9 bin 257'ye çıktığı Sudan'da, 572 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan; Mısır, Güney Afrika ve Cezayir’in ardından Afrika kıtasında en fazla ölümün rapor edildiği ülke oldu.