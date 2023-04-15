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Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

Kocaeli'deki Ormanya'nın konuklarından İngiliz Suffolk ırkı koyun ile bakıcısının dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor

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AA
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2010 yılında kurulan, 53 türden 871 hayvanın barındığı Ormanya'nın bünyesine 11 ay önce katılan Suffolk koyunu 120 metrekare alanda yaşamını sürdürüyor. AA'nın haberine göre bakıcısı Abdullah Takkaç ile arasında özel bir bağ kurulan koyun, onun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

     
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Takkaç'ın isim bulamadığı için cinsi olan 'Suffolk' diye seslendiği koyun ile dostluğu, Ormanya'ya renk katıyor. Gün boyu peşinden dolaştığı bakıcısıyla oyunlar oynayan koyun, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Diğer koyunlara göre ağırlığı ve uzun boyuyla dikkati çeken Suffolk ile bakıcısı arasındaki dostluk, Ormanya'nın misafirleri tarafından şaşkınlıkla izleniyor.
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    "İNSANLAR BİRLİKTE DOLAŞTIĞIMIZI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR"

    Abdullah Takkaç, 2,5 yıldır görev yaptığı doğal yaşam parkındaki 'en iyi dostu'nun Suffolk koyunu olduğunu söyledi. Takkaç, 11 ay önce tanıştığı Suffolk koyunuyla yakından ilgilendiğini aktararak, "Suffolk buraya geldiğinde küçüktü. Biz ilgilendik, sonrasında büyüdü ve kilo aldı. 
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Elimizden geldiğince daha iyi bakacağız. Ona hayvan diyemem, arkadaşım diyebilirim. Sabah, akşam yemini ve suyunu ihmal etmem ve temizliğini yaparım. Kendimize gösterdiğimiz dikkati ona da gösteririm" diye konuştu.

     
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Koyunla dolaştıklarını ve oyun oynadıklarını dile getiren Takkaç, şunları kaydetti:

    "İlk geldiğinde korkup kaçıyordu. Daha sonra yem verirken temizlik yaparken ilgilenmeye başladı. Oyun istediğini fark ettim. Ben de ona karşılık vererek ilgilenmeye ve oyun oynamaya başladım. Sabah buraya gelince çıkarıyorum onu sonra benimle birlikte dolaşıyor. Birlikte diğer hayvanlara yem dağıtıyoruz."

     
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Takkaç, insanların birlikte dolaştıklarını görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya geldiğim zaman ilk ona bakıyorum. 15-20 kişi olsa ben seslensem benim sesimi ayırt edebilir. Beni görünce hemen gelir. Ben de onun sesinden acıktığını ve susadığını anlayabiliyorum. Ben onun, o benim sesimden her şeyi anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

     

     
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

    Suffolkun Ormanya'nın neşesi olduğunu anlatan Takkaç, normalde sakin bir yapıya sahip olan koyunun kendisini görünce hareketlendiğini sözlerine ekledi.
  • Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu gülümsetti

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