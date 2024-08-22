Suikast girişiminin ardından ilk kez açık havada miting düzenledi: Trump kurşun geçirmez camın arkasından konuştu
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, geçen ay seçim mitinginde uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez açık havada miting düzenledi. Trump'ın Kuzey Carolina'da düzenlenen mitingde kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştuğu görüldü
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez açık havada miting düzenledi.
Kuzey Karolina'da gerçekleşen mitingde Trump'ın güvenliği için kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştuğu görüldü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Kasım seçimlerinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le karşı karşıya gelen Trump, konuşması boyunca sahhe önündeki kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu.
Miting alanının etrafındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi.
Trump,ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi konusunda eleştirildi ve Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmalardan sorumlu tuttu.