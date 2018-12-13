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2.sayfaofficial hesabının haberine göre; Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın yeni doğan bebeği Mihran Ela, kalp ritminde bozukluk olduğu için yoğun bakıma kaldırıldı.