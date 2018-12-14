Bir restoranda akşam yemeği yiyen yakışıklı Şükrü Özyıldız, oyun hakkında ise bilgi vermedi. Özyıldız, "Şu anda bir açıklama yapmam uygun olmaz. En kısa zamanda zaten oyunumuzun kadrosu, konusu hakkına bilginiz olur" açıklamasında bulundu.

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