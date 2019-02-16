Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, konser öncesi gazetecilerin soruluarını yanıtlayan Şükrü Özyıldız ‘’müzikalde oynamak hayellerimden birisiydi ve çok mutluyum bir hayalimi gerçekleştirdim’’sözleriyle şu sıralar rol aldığı Alice Müzikali’nden bahsetti.

Muhabirlerin sevgililer günü olması sebebiyle ‘’aşkı nasıl anlatırsınız’’ soruları üzerine Özyıldız ‘’Aşkı öyle soyutlanıp kelimelerle anlatamam yaşanması gereken bir şey’’diyerek konseri izlemek için yerine geçti.

"EZGİ MUTLU OLSUN"

Alice Müzikalinde sahneye beraber çıktığı dansçılarında konserde yer alacağını ve onlara destek olmaya geldiğini belirten Enis Arıkan yakın arkadaşı Ezgi Mola sorulunca "Sevgililer günü o şu anda sevgilisini yanında, o yüzden beni yalnız bıraktı." dedi. Gazetecilerin Ezgi Mola’nın Mustafa Aksakallı aşk yaşaması hakkında düşüncelerini sormaları üzerine ise "İlişkilerine ben karışamam tabiki Ezgi benim kardeşim çok mutlu olmasını isterim." dedi.