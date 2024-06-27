Sukulent sulama hatalarından kaçınmak için bilmeniz gerekenler!
Sukulentler estetik, yaşam dolu ve az bakım gerektiren mucize bitkilerdir. Bakmak için az çaba gerektirmesi kafa karıştırıcı olabilir; özellikle de ne kadar sulamak gerektiğini bilme konusunda pek çok soru işareti bulunuyor. İşte, adım adım sukulent sulama rehberi...
Sukulentlerinizi hayatta tutmak sanıldığı kadar zor değil; doğru sulama yöntemleriyle uzun ömürlü bitkileriniz olabilir. Ancak, sukulent sulama hataları bitkilerinizin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. İşte detaylar!
1. SULAMA SIKLIĞI
Sukulentlere tekrar su sıkmak için genellikle 2 ila 4 gün beklemek gerekse de bu kural her sukulent için farklı olabilir. Sukulentlerinize hangi sıklıkta su sıkmanız gerektiğinden emin değilseniz yeniden su sıkmak için toprağın kuruma süresine dikkat etmek mantıklı olabilir.
2. PROGRAM YAPIN
Sukulentlerin körpe olduğu zamanlarda katı bir sulama programına sadık kalmak oldukça önemlidir.
3. YETİŞKİN SUKULENTLERİ SULAMAK
Öncelikle bir sulama kabı kullanarak toprağa bolca su vermelisiniz. Bu uygulama sağlıklı bir kök yapısı oluşturmaya yardımcı olur. Sonrasında tekrar sulamak için toprağın kurumasını beklemelisiniz. Sulama sıklığı için net bir cevap olmasa da nem oranı büyük önem taşır.
4. SULAMAKTAN ARA ARA VAZGEÇİN
Daha da güçlü köklerin büyümesine izin vermek için toprak kuruduktan sonraki bir iki gün sulamayı es geçmek bazen faydalıdır. Yaygın inanışın aksine, yetişkin sukulentler için her zaman aynı sulama planına sadık kalmak zorunda değilsiniz.
5. AZ SULAMANIN İŞARETLERİNE DİKKAT EDİN
Eğer bitkinizde şu durumlar mevcutsa büyük olasılıkla olması gerekenden az sulamışsınızdır: Üst yapraklar kuru ve çıtırdayan bir hale gelmişse, bitkinin bütünü kırışmış durumdaysa, yaprak uçları buruşmuşsa.
6. DÜZENLİ SULAMA
Eğer bitkinizde solma ibareleri varsa 1 ila 5 gün boyunca sukulentlerinize hafifçe su sıkmanız gerekir. Bu normal bir sulama düzenine geçmelerine yardımcı olacaktır.
7. SU ALIMLARINI YAVAŞ YAVAŞ ARTTIRIN
Sukulentler değişikliğe alıştıktan sonra yavaş yavaş normal sulama programına dönebilirsiniz. Bir sulama kabı kullanarak bitkinizi sulamaya devam ederseniz bir ya da üç hafta içinde normale dönmüş olacaklardır.
Kaynak: WikiHow