Sukulent sulama hatalarından kaçınmak için bilmeniz gerekenler!

3. YETİŞKİN SUKULENTLERİ SULAMAK

Öncelikle bir sulama kabı kullanarak toprağa bolca su vermelisiniz. Bu uygulama sağlıklı bir kök yapısı oluşturmaya yardımcı olur. Sonrasında tekrar sulamak için toprağın kurumasını beklemelisiniz. Sulama sıklığı için net bir cevap olmasa da nem oranı büyük önem taşır.