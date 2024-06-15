Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Şükür namazı kılınışı: Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? krb04

        Şükür namazı kılınışı: Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır?

        Kurban Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. Bu yıl 16 Haziran tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Kurban vazifesine yerine getirmeyi düşünenler, bayram öncesinde kurban ibadetlerini gündemine aldı. Bu kapsamda kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazına ilişkin tüm detaylarını haberimizde derledik. İşte şükür namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı öncesinde, kurban ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı 2 rekattan oluşmaktadır. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. İstenilen saatte ve vakitte kılınan şükür namazı bir dileğin ve beklentinin gerçekleşmesinden dolayı kılındığı bilinmektedir. Peki, "Kurban kesildikten sonra şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte detaylar...

        2

        ŞÜKÜR NAMAZININ KILINIŞI

        Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.

        3

        ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

        Şükür namazı iki rekat olarak bilinmektedir. Kurban kesen kişi iki rekat nafile namazı kılabilir. Namaz sırasında secde edilirken Allah'a da şükredilir. Namaz sırasında da bol bol dua edilir. Şükür namazı Allah tarafından verilen nimetlere şükretmek için kılınır.

        4

        ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

        Şükür namazı istenilen saatte ve vakitte kılınmaktadır. Şükür namazı kılacak kişi abdest aldıktan sonra kalben niyetini yapar. İlk olarak Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Daha sonra Fatiha okunur. Ayrıca Kuranı Kerimden en az üç ayet olacak gibi bir sure de okunur. Daha sonra rukuya gidilir ve Rabbiyel Azim de 3 defa okunur. Şükür namazı ve ya şükür secdesi sünnettir. O nedenle şükür namazının farzı yoktur.

        Kurban vekaleti nasıl verilir?
        Kurban vekaleti nasıl verilir?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı