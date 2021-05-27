İHA

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sulama havuzunda cansız beden olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede iki çift ayakkabı buldu.

İHA'nın haberine göre ekipler, yapay olduğu belirtilen havuzda yaptıkları aramada Mustafa Eldemir (26) ile Gürcistan uyruklu Abdulaev Gochak'ın (28) cansız bedenlerini buldu.

Hayatını kaybeden Abdulaev Gochak

Eldemir ve Gochak'ın, yüzmek için öğle saatlerinde evlerinden çıkarak çalıştıkları seranın yanında bulunan sulama havuzuna geldikleri öğrenildi. İki arkadaşın cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.