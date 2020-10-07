Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı - ADANA

AA

Ahmet Caner Bacaksız idaresindeki 01 Y 5766 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.Sürücü Bacaksız ve kız arkadaşı İrem Hanım, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan Bacaksız ve Hanım'a burada ilk müdahale yapıldı.Kaza sonrası fenalaşarak gözyaşı döken Bacaksız'ı, kız arkadaşı ellerinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı.Sürücü Bacaksız ve Hanım, tedbir amaçlı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.