Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kardeş yaşamını yitirdi - ŞANLIURFA

Abdulaziz Bakış'ın kullandığı otomobil, İkiağız Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına devrildi.Sürücü ile araçta bulunan Sara ve Zeynep Bakış yaşamını yitirdi.Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından 3 kardeşin cesedi sudan çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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