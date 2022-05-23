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Haberler Gündem 3. Sayfa Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
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Adana'da sulama kanalına giren çocuk, boğuldu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Enes Necip Gürlekoğlu (14), akıntıya kapılarak boğuldu

Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
Sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti
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DHA

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sevinçli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile serinlemek için sulama kanalına giren Enes Necip Gürlekoğlu, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sulama kanalında arama yapan dalgıç polisler, Gürlekoğlu'nun cansız bedenini buldu.

Enes Necip G&uuml;rlekoğlu (14)
Enes Necip Gürlekoğlu (14)

Sudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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