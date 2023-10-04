Sulama kanalına uçan otomobildeki baba-kızı itfaiye kurtardı
Manisa'da, stabilize yolda takla atarak sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan 39 yaşındaki Adem Y. ve yanındaki 16 yaşındaki kızı Cemile Nur Y., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Baba-kız, hastaneye kaldırıldı
Kaza, saat 15.00 sıralarında Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Sokak'ta meydana geldi.
Adem Y. yönetimindeki otomobil, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Sürücü Adem Y. ile otomobildeki kızı Cemile Nur Y., sulama kanalında ters dönen otomobilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilin bir kısmı suyla dolarken, baba-kız için kurtarma çalışması başlatıldı.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, baba-kız otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Adem Y. ve kızı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.