Sulama kanalında akıntıya kapıldı!

Adana’da dün düştüğü sulama kanalında kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
AA'da yer alan habere göre, merkez Yüreğir ilçesinde, DSİ'ye ait sulama kanalında cansız beden görenler durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, sudaki cesedin dün Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kanala düşen İlyas Bircan'a ait olduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cansız beden, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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