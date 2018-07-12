Alınan bilgiye göre, ilçenin Çevriksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Yeşerdi Mahallesi'ndeki mısır tarlalarına su çekmeye çalışırken dün sulama kanalına düşen Yılmaz Kızılçiçek (18) ile onu kurtarmak için kanala giren ağabeyi Fırat Kızılçiçek'in (40) bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri, kanalda yaptıkları aramalarda kardeşlerden Fırat Kızılçiçek'in cesedine sabah saatlerinde ulaşmıştı.

Ekiplerin devam eden çalışması sonucu suda kaybolan diğer kardeş Yılmaz Kızılçiçek'in cesedi Silvan sulama kanalının Çığıl Mahallesi Üçkardeş mezrası mevkisindeki 4. sifon bölgesinin devamında tünel girişinde bulundu.

Ceset otopsi için Silvan Devlet Hastanesine getirildi.

Fırat Kızılçiçek'in cenazesinin otopsinin ardından Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.