Sular altında kalan Pakistan'da yardım gönüllüleri anlatıyor: 'Sulardan ceset topladım'

Swaminathan Natarajan ve Ahmen Khawaja | BBC Dünya Servisi

Muhammad Awais Tariq İnsanlar Yyardım gelmemesine öfkeyle tepki gösteriyor

Yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a uluslararası yardım ulaşmaya başladı ama evinden, yerinden olan milyonlarca insan hala en temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar durumu "Kıyamet krizi" diye tanımladı.

Khar "Yoksulun da en yoksulu olan, karbon ayak izi sıfır olanlar bu iklim krizinin bedelini ödüyor" dedi.

Pakistan'ın üçte biri sular altında. Seller nedeniyle şu ana kadar bini aşkın kişinin öldüğü tespit edildi ve yetkililer sellerin yol açtığı zararın muhtemelen 10 milyar doları bulacağını söylüyor.

BBC sellerde her şeyini yitirenler ve onlara yardım ulaştırmaya çalışanlarla konuştu.

Muhammad Awais Tariq Sel sularını iplere tutunarak aşmaya ve yükseklerdeki büyük kent ve kasabalara ulaşmaya çalışan felaketzedeler

'Sulardan ceset topladım'

Muhammad Awais Tariq 20 yaşında bir tıp öğrencisi ve İslamabad'ın 490 kilometre güney batısındaki Taunsa Şerif kentinde yaşıyor.

Sellerden ciddi şekilde etkilenen bu bölgenin önemli bir kısmı sular altında.

Gönüllü olarak kurtarma ekiplerine katılan Tariq, bölgede çok ölen olduğunu, sulardan 15'den fazla ceset çıkardıklarını söylüyor.

Ama mezarlıklar da sular altında kalmış.

Muhammad Awais Tariq Tarık selzedelerin bir kısmının hiç yardım görmedikleri için çok yalnız bırakılmış hissettiklerini söylüyor

Tariq "Mezarlıkta hiç kuru yer kalmamıştı. Onun için ölüleri evlerine gömmeye karar verdik.

Boğularak ölenlerin tümünün bedenlerine ulaşılamamış.

"Kasabamıza yakın bir köyde çamurların içinden beş yaşında bir çocuk çıkardık. Köylüler yalnızca bir kaç saat önce gelen ani bir selin her şeyi yıkıp götürdüğünü, çocuğun da babasıyla birlikte sular altında kaldığını söylediler" diyor.

Çocuk kurtulmuş ve annesine teslim edilmiş ama onu kurtarmaya çabalayan babası ölmüş.

Muhammed Awais Tariq Muhammad Awais Tariq ekibiyle birlikte 15 ceset çıkardıklarını anlattı

Ağustos'un 10'u ile 22'si arasında hiç durmadan yağan yağmurlar nihayet durmuş ve Tariq suların yavaş yavaş çekilmeye başladığını söylüyor.

Fakat tamamen su altında kalan bölgelerden canını kurtaranların daha az zarar gören büyük yerleşim yerlerine sığınması, şimdi o bölgelerde hayatı zorlaştıran sonuçlar yaratıyor.

Tariq şu anda evinin, bölgedeki bir çok ev gibi diz boyu su içinde olduğunu, insanların bu koşullarda yaşamaya çalıştıklarını anlatıyor. Neyse ki yedi gün sonra mahalleye yeniden elektrik bağlanabilmiş.

Evler taşan göl sularının altında kaldı

Peerzada Peerzada 100'den fazla evin taşan buzul göllerinden gelen suyun altında kaldığını söylüyor

Dağlık Hayber Paktunkwa eyaletinin Yukarı Çitral bölgesinden 34 yaşındaki emlakçı Peerzada "En az altı köy çok kötü etkilendi. Birçok insan evlerini kaybetti. Yüzden fazla ev tamamen sular altında kaldı" diye özetliyor.

"Şiddetli yağışlar ve bazı buzul göllerinin de taşmasıyla çok büyük bir sel felaketi yaşadık."

Peerzada'nın bildiği kadarıyla bulunduğu Buni kasabası ve çevresindeki köylerde ölen olmamış. Ama evsiz kalan yüzlerce kişi şu anda çadırlarda yaşıyor.

Peerzada, çok sayıda evin çamurla dolduğunu, insanların ciddi bir su ve yardım malzemesi ihtiyacı içinde olduklarını anlatıyor:

"İnsanların kazak, battaniye gibi şeylere ihtiyacı var hava çok soğuk oluyor. Eylül sonuna doğru seferin altına düşer buralarda. İnsanlar çadırda yaşayamazlar."

'Biz etkilenmedik, yardıma gönüllü olduk'

Pencap eyaletinin Gucarat bölgesinden Mubeen Ansar selden etkilenmediklerini, elinden geldiğince yardım çalışmalarına katılmaya çalıştığını anlatıyor.

Köyü Gumti'de yaşayan 300 kişiden yardım toplamış.

"Sosyal medya üzerinden köyümüzden olup da dışarıda çalışan insanlara yardım çağrısı yapıyoruz. Ayrıca camimizde de yardım malzemeleri toplanıyor" diyor.

Ansar şu ana kadar bir kamyon dolusu giysi, battaniye ve bozulmayacak yiyecek bağışlandığını tahmin ediyor.

Ansar "Ayrıca bebek maması ve kadın hijyen malzemeleri de toplamayı düşünüyoruz" diye ekliyor. Bunun dışında nakit olarak da 2.000 dolar toplamayı başarmışlar.

Ansar ve köyündeki gönüllüler şimdi bu yardımları en kötü etkilenen bölgelere nasıl ulaştıracaklarını planlamakla meşgul.