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Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı

Elazığ’da Keban Baraj Gölü altında kalan Hastek Kalesi’nin iki katı suların çekilmesiyle gün güzüne çıktı. Kalenin duvarlarında Kral Aeimaries’in genç yaşta ölen eşi için yazdığı hüzünlü yazıt ile odaları birbirine bağlayan dar geçitli galeriler dikkat çekti

Sular çekilince Hastek Kalesi gün yüzüne çıktı
İHA

Keban Barajı yapıldıktan sonra sular altında kalan Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Yenipayam köyü sınırları içinde bulunan Hastek Kalesi, yağışların azalmasıyla gün yüzüne çıktı.

Kalenin bazı araştırmacılara göre milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırındaki bir karakol, bazı kaynaklara göre ise 1018’de yöre halkı tarafından saldırılardan korunmak amacıyla kullanılan 3 katlı bir sığınak olduğu dile getiriliyor.

Sadece su üzerinden kayık ve teknelerle ulaşılabilen kale, Keban Baraj Gölü’ne dik inen kayalıkların alttan itibaren kat kat oyulmasıyla yapılmış ve birbirine geçitlerle bağlantılı 3 kattan oluşuyor.

Kalede her katta geniş kullanımlı bir salon ve bir depoyu andıran odalar ile bunları birbirine bağlayan dar galeriler, yer yer havalandırma, ışık alma ya da düşmana karşı savunma yeri olarak kullanılan delikler bulunuyor.

Özellikle kale sınırları içerisindeki bir kaya üzerinde, dönemin kralı olan Kral Aeimaries’in genç yaşta hayatını kaybeden eşi için 11 heceden oluşan hüzünlü satırları oldukça ilgi çekiyor.

Kale hakkında bilgi veren Köy Muhtarı Naci Aytekin, “Hastek Kalesi, Yenipayam köyü sınırları içerisinde olup, bugünkü Keban Baraj Gölü'ne dik kayalardan alttan başlayarak ve oyularak kat kat yapılmıştır. Kalenin 1018 yılında Türkmen akınlarından korunmak için yapıldığı düşünülmektedir. Kapadokya'da yer altı şehrinin yapıldığı ve Hristiyanlığın yayıldığı dönemlerde Hastek Kalesi’nin Bizanslılar ve Romalılar tarafından yapıldığı öne sürülmektedir” dedi.

Kalede kralın ölen eşi için yazdığı hüzünlü bir yazıtın olduğunu ve bunun kaleye ayrı bir önem eklediğini dile getiren Aytekin, “Hastek Kalesi'ni Berlinli bir arkeolog incelemiştir. Kaleyi incelediği an, çok önemli bir yazı tespit etmiştir. Kralın eşi ölmüştür. Mezarlığın önünden geçenler güller, çiçekler getirsin, mezara zarar verecekler de yer altı tanrısının gazabına uğrasın diye 11 heceden oluşan bir yazı yazmıştır. Bu yazı kalemize ayrı bir önem katmaktadır” diye konuştu.

Aytekin, suların çekilmesiyle bu yazıtın da gün yüzüne çıktığını belirterek, “Kalemize ancak bugünkü şartlarda kayıkla ulaşabiliyoruz. Kalemiz, üç katlıdır ve baharda sular yükseldiğinde kapanmaktadır. Yaz aylarında suların düşmesiyle birlikte ikinci ve birinci katlar görüldüğü gibi gün yüzüne çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

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