Sular ne zaman gelecek? 21 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: Güngören, Arnavutköy, Çekmeköy...

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak semtleri ve mahalleleri duyurdu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 21 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları...

21 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 21.09.2022 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 09:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.09.2022 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.