Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Aralık perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Beylikdüzü, Eyüpsultan, G.O.Paşa, Kadıköy, Sultangazi ve Tuzla ilçelerinde 12 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğanlı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 11:36:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahil Mah,Yakuplu Mah,Dereağzı Mah,Kavaklı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 05:49:19.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sakarya Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 11:20:55.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 09:36:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göztepe Mah,Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 11:27:04.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|50Yıl Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 11:02:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydınlı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-12 11:03:52.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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