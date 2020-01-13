Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, B.Çekmece, Başakşehir, Esenyurt, K.Çekmece, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde 13 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 OCAK 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:31:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karaağaç Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:31:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:31:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kayabaşı Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:40:36.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenkent Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:31:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Atakent Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:57:27.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:34:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-13 09:31:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR