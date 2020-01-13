Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, B.Çekmece, Başakşehir, Esenyurt, K.Çekmece, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde 13 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 OCAK 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:31:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Karaağaç Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:31:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:31:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:40:36.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Açıklama : İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:31:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:57:27.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2020-01-13 09:34:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.