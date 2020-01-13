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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 13 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 13 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy, B.Çekmece, Başakşehir, Esenyurt, K.Çekmece, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 13 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy, B.Çekmece, Başakşehir, Esenyurt, K.Çekmece, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde 13 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 OCAK 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yassıören Mah,Yeşilbayır Mah,Ömerli Mah,Hastane Mah,Deliklikaya Mah,Dursunköy Mah,Hadımköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:31:47.0
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Karaağaç Mah
Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:31:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:31:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Kayabaşı Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:40:36.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Esenkent Mah
Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:31:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:57:27.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:34:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Nakkaş Mah,Bahşayiş Mah
Açıklama:İçmesuyu Depo Ve Terfi Merkezinde Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-13 09:31:47.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

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