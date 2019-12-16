Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde 16 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-16 08:27:14.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Arnavutköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-16 07:52:46.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-16 08:08:30.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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