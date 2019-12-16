Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde 16 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 ARALIK 2019

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-16 08:27:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-16 07:52:46.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.