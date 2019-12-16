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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 16 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 16 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde 16 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 16 ARALIK 2019

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-16 08:27:14.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Arnavutköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-16 07:52:46.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Kozyatağı Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-16 08:08:30.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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