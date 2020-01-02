Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 OCAK 2019
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
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|İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2020-01-02 10:29:24.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2020 tarihinde saat 6:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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