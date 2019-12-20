Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Aralık Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Bağcılar, Fatih, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 20 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 ARALIK 2019
|İlçe
|:
|Bahçelievler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 10:02:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mahmutbey Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 09:56:08.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yedikule Mah,Kocamustafapaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 09:08:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Katip Kasım Mah,Nişanca Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 09:11:01.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Petroliş Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 10:26:44.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sancaktepe
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşaköy Mah,Mevlana Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 09:01:02.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 08:32:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-20 09:15:17.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.12.2019 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR