Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 29 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 29 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 29 KASIM 2019

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-11-29 09:38:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.11.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.