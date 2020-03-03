Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Mart Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, K.Çekmece, Kadıköy, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 3 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 MART 2020

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,Fevzi Çakmak Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:15:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 11:41:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 11:35:17.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Gültepe Mah,Beşyol Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:44:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:47:10.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 09:23:42.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydıntepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-03 10:53:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.