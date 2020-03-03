Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 3 Mart Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, K.Çekmece, Kadıköy, Sultanbeyli, Tuzla ve Ümraniye ilçelerinde 3 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 3 MART 2020
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,Fevzi Çakmak Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 10:15:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şahintepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 11:41:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hacı Hüsrev-İstiklal Mah,Hacı Ahmet Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 11:35:17.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sultanmurat Mah,Gültepe Mah,Beşyol Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 10:44:24.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Rasimpaşa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 10:47:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultanbeyli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Battal Gazi Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 09:23:42.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Aydıntepe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 10:53:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dudullu Osb
|Açıklama
|:
|200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-03 11:45:16.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR