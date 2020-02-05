Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Şubat Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 5 Şubat günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 ŞUBAT 2020
|İlçe
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|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
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|Ataköy 2-5-6Kısım Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2020-02-05 08:56:28.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 5.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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