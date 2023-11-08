Haberler Magazin Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne?

Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne? Şatafatlı hayatını sosyal medya hesabından sık sık paylaşan Dilan Polat, geçtiğimiz gün aralarında eşi Engin Polat, ablası Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polatgil olaylarının ardından fenomen Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk'te mercek altına alındı. Peki, Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 13:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:47 facebook

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Sosyal medyada "Şulemsi" adıyla bilinen Şule Kayatürk, Dilan Polat olayının ardından gündem olan isimlerden biri oldu. Arama motorlarında araştırılan: "Şulemsi adıyla bilinen Şule Kayatürk kimdir, kaç yaşında? Şule Kayatürk mesleği ne?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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ŞULE KAYATÜRK KİMDİR? Ankara doğumlu olan Şule Kayatürk, sosyal medya fenomenleri arasındadır. 1.75 boyunda ve oğlak burcu olan Kayatürk, “Şulemsi” adıyla tanınmaktadır. Bir dönem 100 kilo olan isim, şimdilerde 54 kilodur.