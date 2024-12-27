Süleyman Hurma'dan Robbie Keane açıklaması

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı veren Fatih Karagümrük teknik direktörlük görevi için Robbie Keane ile görüşüyor.

İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, İrlandalı teknik adamla görüştüklerini doğrularken HTSPOR'a yaptığı açıklamada "Kendisiyle görüşüyoruz ama Robbie Keane gibi bir markayı Türkiye'ye ve 1. Lig'e getirmek kolay değil. Temaslarımız sürüyor, uygun koşullar oluşunca kendisini imza için davet ederiz" ifadelerini kullandı.