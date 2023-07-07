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        Süleyman Hurma: Kaçak yayın hırsızlıkla eş değer

        Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katıldığı canlı yayında korsan yayın ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Hurma'nın sözleri...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:24
        "Kaçak yayın hırsızlıkla eş değer"
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        Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TRT Spor'da flaş açıklamalarda bulundu.

        Korsan maç yayınlarıyla ilgili konuşan Hurma "Kaçak yayının hırsızlıkla eş değer tutulması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız ve IP numarasından bu insanlar yakalanacak, hapis cezası alacak" dedi.

        Harcama limitleri konusuna da değinen kulüp başkanı Süleyman Hurma limitlerle ilgili bir eşitsizlik olduğunu söyledi.

        "Transferde harcama limitlerinde eşitsizlik söz konusu. Harcama limitleri neye göre belirleniyor? Son 3 yılın gelir ortalamasına göre. Peki tamam. Giderler ve borçlar ne olacak? Örnek söylüyorum. Tahtası kapalı kulübün harcama limiti benden nasıl fazla olur? Bu harcama limitleriyle ligin değerinden bahsetmek mümkün değil"

        ARDA GÜLER'İN MADRİD'E TRANSFER HAKKINDA

        Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili de konuşan Hurma, "Türk insanı olarak, spor insanı olarak Arda Güler transferinden gurur duydum. Her gün yapılabilen bir iş değil. Arda gibi oyunculara sürekli sahip de olamazsınız. Sadece bizim için değil, Almanya, Arjantin, Brezilya için de geçerli... Böyle oyuncular 25-30 yılda bir çıkar. Nereden çıkacağını da bilemezsiniz. Bu sefer bizim ülkemizden çıktı. Umut ediyoruz ki, beklentimizin çok daha üstünde işler yapar. Çünkü bu her büyük başarı bir üst seviyeye meydan okumaktır. Başarıyı sürdürebilmek için de dün Türkiye Ligi'nde meydan okuyordu. Bugün Real Madrid'de dünyanın en önemli takımlarına meydan okuyacak. Umut ediyorum ki, orada kalmayı ve bunu sürdürmeyi başarır. Yeteneğiyle ilgili hiçbir sorun yok. Sadece kendisi için yapması gerekenleri yapsın, bozmasın onu. O zaten yürür" ifadelerini kullandı.

        "BANIYA, İTALYA'YA TRANSFER OLACAK"

        "Rayyan Baniya, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda var ve gidecek. Türkiye Milli Takımı'nda beğenmiyorlar Baniya'yı. Kuntz'a 'Bu çocuğu kaçırmayın' diye haber yolladım. Milli takımımızda olmasını çok istedim ama olmadı. Büyük olasılıkla da İtalya'ya transfer olacak."

        "EMRE MOR SORUNSUZ BİR FUTBOLCU"

        "Emre Mor, Türk pasaportu olan oyuncular arasında Arda Güler ile beraber en iyisi. İnsanların düşündüğü gibi bir oyuncu da değil; çok sorunsuz ve çalışkan bir oyuncu. Emre Mor, Fenerbahçe'de 1 yıl oynaması gereken yerde oynasın; 30-40 milyon euro'ya satılır. İnanıyorum ki bu sene İsmail Kartal'ın elinde Fenerbahçe'nin en büyük transferi olur."

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