'Fıs Fıs İsmail'den tepki çeken sözler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

"Çocuklar Duymasın" adlı dizide uzun yıllar canlandırdığı "Fıs Fıs İsmail" karakteriyle tanınan Süleyman Yağcı (57), geçtiğimiz hafta, "Kadınlar tayt giymesin! Gerçekten iğrenç!" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

"ASIL TEHLİKELİ OLANLAR BANA 'SAPIK' DİYENLER"

Açıklamalarıyla tepki çeken Yağcı, sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. '2. Sayfa'ya konuk olan Süleyman Yağcı, kendisine "Sapık" diyenlere de programda cevap verdi.

Oyuncu, "Bana 'Sapık' diyenler, asıl tehlikeli olan onlardır. Ben 'Adaplı şekilde giyinsin.' diyorum. Onlar, 'Bırak, daha açık giysinler, biraz daha bakalım.' diye düşünenler." açıklamasını yaptı.

"TAYT GİYENLERE HAKARET EDİYORUM"

İşte Yağcı'nın açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

* Benim neye 'İğrenç' dediğimi herkes biliyor. %10 bilmeyen var, onu da giyenler ve giydirenler...

* Bir şey için 'Çirkin' demek beğenmemektir.

* Ben 'Çirkin' demedim. 'Çirkin' demek başka bir şey, 'İğrenç' demek başka bir şey. O pis manzarayı görmek, kimse izlemek zorunda değil.

* 'Pis'ten kastım, giydiği şeylerin ortada olması. Her yerinin görünüyor olması...

* Adap var! Eskiden de bu tayt vardı ama dikkat edilirdi.

* 'İğrenç' kelimesi hakarettir, ben de öyle tayt giyenlere hakaret ediyorum.

* Kadınlara 'İğrenç' demiyorum ben, o tarza 'İğrenç' diyorum. O tarz giyinen herkes benim için iğrençtir!

* Otobüste sevişen birilerini görsem, onları da uyarırım. Benim yanımda kimse böyle bir şey yapamaz. Yanağından öper, el ele yürür. Buna bir şey demem ama otobüste, metroda sıkıştırıp, öpüşürse buna müdahale ederim.

"TAYT" POLEMİĞİ

Yağcı, geçtiğimiz hafta Esra Sönmezer'in 'Pembe Pijama' programına konuk olmuştu. Programda Süleyman Yağcı ile Sönmezer arasında "tayt" tartışması yaşanmıştı.

Telefonla yayına katılan izleyicinin, "Kocam tayt giyince bana karışıyor." sözleri sonrası oyuncu, kadınların tayt giymesini doğru bulmadığını dile getirmişti.

"TELEVİZYONU AÇINCA SİZİN GİBİ CİLVELİ KADINLAR ÇIKIYOR"

Konuyla ilgili konuşan Yağcı, "Bazı kadınlar öyle tayt giyiyor ki... Gerçekten iğrenç. Demokrat bir adamım ama günümüzde öyle erkekler var ki 40-50 yaşına gelmiş, bir kadın eli tutmamış. Televizyonu açıyor, sizin gibi cilveli kadınlar çıkıyor. Adamlar sapıtıyor. Giyimini biraz doğru yapacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

"BAKMAYIN!" TEPKİSİ

Süleyman Yağcı'nın bu sözlerine sinirlenen Sönmezer ise, "Yazın bikini, mayo giyiyoruz. Giymeyelim mi? Bakmayın! Siz mayo giyince biz bakıyor muyuz?" diyerek, oyuncuya karşılık vermişti.

Ayrıca Yağcı'nın açıklamaları sosyal medyada da tepki toplamıştı.