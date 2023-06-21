DHA

Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso'nun konser vermesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti.

Yüksel'in istifasının ardından olağanüstü toplanan belediye meclisinde başkanlık seçimi yapıldı. AK Parti Hüseyin Uzunlar'ı, CHP de İlhan Irmak'ı aday gösterdi. AK Parti'nin 15, CHP'nin 13, MHP'nin ise 3 üyesi bulunduğu Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde ilk turda, Uzunlar 18, Irmak 15 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da aynı sonuç çıkınca 3'üncü turda yapılan seçimde 17 oy alan Uzunlar, Süleymanpaşa'nın yeni belediye başkanı oldu.Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Kiraz Festivali'nin son gününde şarkıcı Melek Mosso'nun konser vermesi nedeniyle sosyal medyada eleştirilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti. Yüksel'in istifasının ardından olağanüstü toplanan belediye meclisinde başkanlık seçimi yapıldı. AK Parti Hüseyin Uzunlar'ı, CHP de İlhan Irmak'ı aday gösterdi. AK Parti'nin 15, CHP'nin 13, MHP'nin ise 3 üyesi bulunduğu Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde ilk turda, Uzunlar 18, Irmak 15 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda da aynı sonuç çıkınca 3'üncü turda yapılan seçimde 17 oy alan Uzunlar, Süleymanpaşa'nın yeni belediye başkanı oldu.

'KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'

Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Uzunlar, kendisini seçen meclis üyelerine teşekkür etti. Uzunlar, 2019'da beraber başladığımız görev bu noktaya geldi. Bazı şeyler kader kısmet, bu görev bize tevdi edildi, sizler tarafından seçildim. Bende meclis üyesi arkadaşlarımın yardımları ve kendi personelim, kendi müdürlerim, kendi teşkilatım ile beraber elimizden geleni kaldığımız yerden devam edip, Süleymanpaşamızı daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Ben hepinize sonsuz teşekkür ederim, sağ olun varolun dedi.