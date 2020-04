Süleymanpaşa Belediyesi yaşlı ve kimsesizlerin yüzünü güldürüyor - TEKİRDAĞ

Ekonomik İstikrar Kalkanı "can suyu" oldu - DİYARBAKIR

Yaşlı insanların yalnızlığı paylaşılarak onların hayata tutunmaları sağlanırken, yüzleri de bir nebze olsun güldürülüyor.İlçedeki kırsal mahallede yaşayan yaşlı bir vatandaşın talebi doğrultusunda harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın evinde tamirat, boya ve temizlik çalışması yaptı.Evin eşyalarını da yenileyen ekipler, evi yeniden yaşanabilir hale getirerek Ayşe Turhal'a teslim etti.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı açıklamada, yaşlı kadının evinin sil baştan yenilendiğini söyledi.

Süleymanpaşa'da yaşayan her vatandaşın yardımına koşmayı görev bildiklerini ifade eden Yüksel, "Teyzemize imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalıştık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bakımsız durumdaki evlerinde yenilemeler gerçekleştirdik. Bizler 7’den 70’e her vatandaşımıza hizmet etme sevdasıyla yola çıktık. İhtiyaç duyan her vatandaşımızın yardımına koşmayı görev bildik. Bu anlayışla gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi

Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hulusi Özocak da ekiplerin evi baştan sona bakımdan geçirdiğini dile getirerek, eşyaların da yenilenerek daha güzel bir şekilde teslim ettiklerini aktardı.