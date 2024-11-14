Süloğlu ilçesinde suni mera oluşturuldu

Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu
Edirne'nin Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu. Çalışmada 60 dekar alanda 300 kilogram mera karışım ot tohumu toprakla buluşturuldu
Giriş: 14.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:37
Edirne'nin Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturması için çalışma yapıldı.
Çalışmada 60 dekar alanda 300 kilogram mera karışım ot tohumu toprakla buluşturuldu.
Ekime, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve İlçe Müdürü Oktay Toğantimur da katıldı.
İlçede hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 10 köyde 1854 dekar alanda suni mera oluşturulacağı belirtildi.
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