Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Süloğlu ilçesinde suni mera oluşturuldu | Son dakika haberleri

        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu. Çalışmada 60 dekar alanda 300 kilogram mera karışım ot tohumu toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 14.11.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süloğlu ilçesinde suni mera oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturması için çalışma yapıldı.

        Çalışmada 60 dekar alanda 300 kilogram mera karışım ot tohumu toprakla buluşturuldu.

        Ekime, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve İlçe Müdürü Oktay Toğantimur da katıldı.

        İlçede hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 10 köyde 1854 dekar alanda suni mera oluşturulacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #edirne haberleri
        #Süloğlu ilçesi
        #suni mera
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?