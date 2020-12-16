Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta turizm atağı

AA

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan tarihi Murat Köprüsü çevresine, çocuk parkı, sergi alanı, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası ile iskele inşa edildi. Çevresi yeniden düzenlenen, yapılan çalışmalarla çehresi değişen tarihi köprünün, kentin turizminin gelişmesine katkı sunması bekleniyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yapılan devlet yatırımlarıyla hızla geliştiğini ve değiştiğini söyledi. Kentin nüfusunun büyük bölümünün genç ve çocuklardan oluştuğunu, yatırımlarda bu hedef kitlenin öne çıktığını vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İnsanların aileleriyle kaliteli vakit geçirecekleri yerlerin olması önemli. Bu noktadan hareketle birden fazla seçenek ortaya koymaya çalışıyoruz. Valiliğimiz tarafından güzel bir yatırım projesi yapıldı. Murat Nehri'nin etrafında hayalimiz olan rekreasyon projesini hayata geçirdik. Gençlerimize ve çocuklarımıza spor aktivitesi yapabilecekleri imkanlar da sunuyoruz. Soğuk günlerde bile insanlarımız ilgi gösteriyor ve aileleriyle bu alanı geziyor. Orada yaptığımız survivor parkurları, zipline, atlama kuleleri bu bölgede daha önce olmayan unsurlar. Bahar mevsimiyle gençlerin, yetişkinlerin ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. "

Murat Nehri'nin her iki tarafında ağaçlandırma yapıldığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bahar mevsimiyle sosyal tesislerin de hayata geçmesiyle binlerce kişinin hafta sonunu burada zaman geçireceğini ve hatta Bingöl, Bitlis gibi çevre illerden de buraya ilgi olacağını düşünüyorum. Bunun dışında küçük bir hayvanat bahçesi de yaptık. Dolayısıyla insanlar aileleriyle geldiklerinde hem hayvanat bahçesini gezecekler hem zipline yapma imkanı bulacaklar. Doğayla iç içe oldukları bir gezinti imkanına kavuşacaklar. Aslında Murat Nehri'nde yaptığımız çalışma, istihdama yönelik bir adım ve pek çok insan orada çalışabilecek. Projemizi fiziksel olarak tamamladık."