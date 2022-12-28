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Haberler Gündem 3. Sayfa Sultan'ın ölümünde sanıklardan 'intihar' iddiası
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Sultan Irmak'ın ölümünde tutuklu sanıklardan 'intihar' iddiası

Ankara'da, Sultan Irmak'ın evinde başından tek kurşunla vurularak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Sultan Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan (34) ve arkadaşları, genç kadının intihar ettiğini ileri sürdü

Sultan'ın ölümünde sanıklardan 'intihar' iddiası
DHA

Ankara'da, Sultan Irmak'ın (29) ölümünde tutuklu sanıklar, genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

Sultan Irmak, 3 Mayıs'ta Çankaya ilçesindeki evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Irmak'ın yanında olayda kullanılan tabanca da bulundu.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binanın güvenlik kamera kayıtlarından olay günü binadan hızla çıktıkları tespit edilen Sultan Irmak'ın sevgilisi Berk Tekcan (34) ile Hacı Yakup Karaca (24) ve Kadir Çeribaşı (27) gözaltına alındı.

Sultan Irmak'ın intihar ettiğini ileri süren 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İZLEYİCİLERDEN BİRİ SANIĞA PET ŞİŞE FIRLATTI

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar ile taraf avukatları ve Irmak'ın yakınları katıldı. Duruşmada Sultan Irmak'ın yakınları sanıklara tepki gösterirken, izleyicilerden biri elinde bulunan pet şişeyi sanık kürsüsünde bulunan Berk Tekcan'a fırlattı. Bunun üzerine Irmak'ın yakını salondan çıkarıldı.

"BEN ONA KIYAMAM, ÖMRÜ BOYUNCA ÇOK ÇEKMİŞ"

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmasını dinlemek için tek tek söz verdi. Tutuklu sanıklardan Berk Tekcan, Sultan Irmak ile 2020 yılında Kırşehir'deki bir pavyonda tanıştıklarını, daha sonra onu Ankara'ya getirdiğini ve birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

Olay günü alkol ve uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden ve ağlamaya başlayan Tekcan, "Sabah bayramdı zaten, kalktık mezarlığa gittik ziyarete. Babasına gittik ama Sultan içeri girmek istemedi, kardeşleri gitti. Öğle saatlerinde alkol aldık. Ben, Hacı ve Sultan, Kadir'i almaya gittik; sonra eve geçtik. Sultan alkol ve uyuşturucu çok aldı, kendini balkondan atmaya çalıştı, zor tuttuk. Ben ona kıyamam, ömrü boyunca sıkıntı çekmiş, ben onu nasıl öldüreyim? Lavabodaydım ben, ses duydum. Yatak odasına gittim baktım, Sultan yatıyordu ve bacaklarının önünde silah vardı. 'Hacı' diye bağırdım ben, şoka girdim. Ambulansı aradık evden çıktık. Uyuşturucudan aranmam vardı ondan evden çıktım, çünkü korktum ve tutuklanacağım diye kaçtım" dedi.

"İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI, ENGELLEDİM"

Hacı Yakup Karaca ise Sultan Irmak'ın olay günü intihar etmeye çalıştığını ve kendisinin bu durumu engellediğini iddia ederek, "Sultan sonra 'Ben uyuyacağım' dedi. Berk de 'Sultan otur sohbet edelim' dedi. Sultan gitti, 5-6 dakika sonra bir ses geldi. Kapı çarptı sandım. Berk bizi odaya çağırdı, 'Hiçbir yere dokunmayın' dedi. Ambulansı arayıp evden çıktık" diye konuştu.

"SULTAN'I DAHA ÖNCE GÖRMEDİM TANIMIYORUM"

Kadir Çeribaşı da "Olay olduğunda Hacı ile birlikte salonda oturuyorduk. 'Pat' diye bir ses duyduk. Sonra Berk, 'Hacı' diye bağırdı. Hacı da gitti içeri, 'Yenge ne yaptın?' diye bağırdı. Sonradan ben de gittim baktım. Berk bize, 'Allah belasını versin, ben ona iyilikten başka bir şey yapmadım, kafasına sıkmış' dedi. Sultan'ı daha önceden tanımıyordum, hiç görmedim. Normalde Kırşehir'de yaşıyorum ben. O gün ilk defa gördüm Sultan'ı" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 16 Şubat'a ertelendi.

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