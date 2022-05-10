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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk kez yeşil arıkuşu gözlemlendi

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yeşil arıkuşu ilk kez gözlemlendi
O parkta ilk kez gözlemlendi
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AA

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli uğrak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan yeşil arıkuşunun gözlemlendiği bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında, 300'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda ilk kez gözlenen yeşil arıkuşunun, son yıllarda sazlıkta tespit edilen yeni türler arasına girdiği belirtildi.

Son 2 yılda Milli Park sınırlarında akkuyruklu kartal, alaca yalıçapkını, çok nadir olan siyah flamingo ve saz horozunun da ilk kez gözlemlendiği aktarılan açıklamada, bilinen arı kuşlarının Türkiye'de birçok bölgede sıklıkla görülmesine rağmen renk açısından çok zengin yeşil arıkuşlarının bu özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığı kaydedildi.

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