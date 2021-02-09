Sultanbeyli'de 10 günde 6 binden fazla denetim yapıldı

AA

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında oluşturulan, içinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetimler yapıyor.

Ekipler, 21 Ağustos-6 Şubat'ta, 25 bin 408 iş yeri ile 216 bin 461 izolasyon olmak üzere toplam 241 bin 869 denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, 28 Ocak-6 Şubat'taki 10 günlük süreçte, 85'i ihbar olmak üzere 4 bin 361 iş yeri denetimi ve 1.662 izolasyon denetimi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, koronavirüsle mücadele kapsamında merkez ekiplerinin denetimlerine aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Kubilay, alınan tedbirler ve denetimler neticesinde ilçedeki vaka sayılarında önemli ölçüde düşüşler gözlemlediklerini kaydederek, "Bu iyimser tablonun devam etmesi için vatandaşlarımızdan ve işletme sahiplerinden ricam tedbiri elden bırakmamaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalarıdır." ifadelerini kullandı.