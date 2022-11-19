Sultanbeyli'de 3 binada korkutan yangın 0:00 / 0:00

AA

Sultanbeyli'de bir binanın çatısında başladıktan sonra bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın iki binaya daha sıçradı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle 3 binanın çatı katlarını etkisi altına aldı.

Fotoğraf: DHA

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri Selçukhan Caddesi üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 binada maddi hasar oluştu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.