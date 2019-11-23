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Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı: 6 yaralı

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı

Sultangazi

Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç aralarında çocukların da bulunduğu yayalara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. 

Olay anı kameralara böyle yansıdı...

 

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