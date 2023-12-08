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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sultanbeyli'de feci kaza! Hız göstergesi takılı kaldı

        Sultanbeyli'de bariyerleri aşan otomobil yön tabelasına çarparak durabildi

        Sultanbeyli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyeri aşarak, yön tabelasının direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 23:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 23:27
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        Hız göstergesi takılı kaldı! Çarparak durabildi
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        İstanbul Sultanbeyli'ndeki kaza saat 20.00 sıralarında Adil Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Merve Mutlu'nun kullandığı otomobil, Sultanbeyli-Sancaktepe yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşarak yön tabelasının direğine çarptı.

        Kazada Mutlu otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Mutlu'yu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Mutlu, Marmara Eğitim Ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Kaza sonrasında bariyerlere giren otomobilin hız kadranının 100 km takılı olduğu görüldü.

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