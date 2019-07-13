Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sultanbeyli'de korkutan çatı yangını

DHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan iki katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken sağlık görevlileri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangının yan apartmana sıçramaması için büyük çaba verildi

Sultanbeyli

İstanbul, Sultanbeyli ilçesi Nihal Sokak'ta yer alan iki katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkan yangına Sultanbeyli'nin yanı sıra Yenidoğan itfaiye ekipleri de müdahale etti. Terk edilmiş evin çatısı tümüyle alevlere teslim olurken itfaiye ekipleri bina içerisinde oksijen tüpü yardımıyla araştırma yaptı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının yandaki üç katlı binaya sıçramaması için yoğun çaba veren itfaiye ekipleri apartman dairelerinde uyuyan vatandaşları yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarıya çıkarttı. Polisin yangının çıktığı noktada geniş güvenlik önlemi aldığı dikkatlerden kaçmazken meraklı vatandaşlar itfaiyenin çalışmasını izledi.

"CAMLARA TAŞ ATTIM ISLIK ÇALDIM"

Sultanbeyli'de gece yarısı çıkan yangını görerek itfaiye ekiplerine ihbar eden vatandaş, "Biz işten geliyorduk, sokaktan geçerken baktım bina yanıyor. Kimse ayakta değil herkes uyuyor, milleti uyandırmaya çalıştım kimse uyanmadı. Camlara taş attım, ıslık çaldım. Ondan sonra itfaiyeyi aradım bina yanıyor diye. Bu arada millet de uyandı. Herkes sokağa çıktı. Ondan sonra itfaiye de geldi yangın diğer binaya sıçramadan söndürdü. Can kaybı veya yaralı yok" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mersin'de seyir halindeki araç alev aldı
GÜNDEMMersin'de seyir halindeki araç alev aldı
Ankara'da sahte içki operasyonu
GÜNDEMBaşkent Ankara'da sahte içki operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ağaç Dikme Bayramı' önerisine destek
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan o öneriye destek verdi
Kütahya'da feci kaza! 2 yaralı
GÜNDEMKütahya'da feci kaza!
Kimyasal madde sanıldı tavuk gübresi çıktı
GÜNDEMKimyasal madde sanıldı tavuk gübresi çıktı
Düzce'de TIR'ın dorsesi devrildi! Dev kağıt ruloları yola döküldü
GÜNDEMTIR'ın dorsesi devrildi! Dev kağıt ruloları yola ...
Ceyhan’da etil alkol içen bir kişi hayatını kaybetti
GÜNDEMAdana'da etil alkol içen bir kişi hayatını kaybetti
Manisa'da kaza: Yaklaşık 2 ton süt yola döküldü
GÜNDEM2 ton süt yola döküldü
SON DAKİKA! Mehmet Şevket Eygi yaşamını yitirdi! Mehmet Şevket Eygi kimdir, ölüm nedeni nedir?
GÜNDEMMehmet Şevket Eygi yaşamını yitirdi
SON DAKİKA Haberi: Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekiliyle görüştü
GÜNDEMAkar, ABD Savunma Bakan Vekiliyle görüştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X