Sultanbeyli'de Kovid-19 denetimleri

AA

Sultanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Temizlik, Maske ve Mesafe" kurallarına aykırı hareket eden işletme ve kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekiplerince yapılan denetimlerde 11 Mart pandemi süreci başlangıcından 9 Ekim 2020 tarihine kadar maske takmayan 810 kişiye 825 bin 300 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 245 kişiye ise 365 bin 736 lira olmak üzere 1.055 kişiye toplam 1 milyon 191 bin 36 lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuyla ilgili, "Toplum sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiğimiz denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza çağrım, temizlik, maske, mesafe kurallarına mutlak surette uymaları, ayrıca gördükleri eksiklikleri İlçe Salgın Denetim Merkezimize ihbar etmeleridir. Alınan bu tedbirler neticesinde yenilen korona virüs olacaktır." ifadelerini kullandı.