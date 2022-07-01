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Haberler Gündem Sultanbeyli'de lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
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Sultanbeyli'de önce patlama sonra yangın: 3 araç zarar gördü

İstanbul Sultanbeyli'deki bir kokoreççide mutfak tüpü, bomba gibi patladı. Çıkan yangında 3 araç maddi hasar gördü

Sultanbeyli'de lokantada patlama: 3 araç zarar gördü
Sultanbeyli'de patlama: 3 araç zarar gördü
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AA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki bir kokoreççide mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında, iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Bosna Bulvarı'ndaki kokoreççide kullanılan mutfak tüpü, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından iş yerinden alevler yükseldi.

Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. AA'nın haberine göre; yangında iş yeri ile bitişiğindeki oto galeriye ait 3 araç hasar gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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