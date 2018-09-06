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Sultanbeyli'de mobilya atölyesinde yangın

İstanbul Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İmalathanede hasar oluşurken bazı itfaiye erlerinin dumandan etkilendikleri görüldü

06.09.2018 - 07:00 | Güncelleme:

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir Selçukhan Camii’nin alt katında bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu. 

Olay, 03.45 saatlerinde, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçukhan Camii’nde meydana geldi. Caminin alt katında bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede atölyenin tamamını sararken, çevrede ki vatandaşlar olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

YANGINA TUVALETTE YAKALANDI

Yangın kısa sürede büyürken, atölyenin yanında bulunan tuvaletlere sirayet etti. Yangın sırasında, caminin tuvaletinde bulunan bir vatandaş ise yangını fark ederek, hızla tuvaletten çıkarak, dumandan etkilenmekten kurtuldu.

 

YANGIN CAMİYE SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına camiye sirayet etmeden müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipler yangını kontrol altına aldı.

Olayı gören Talha Berk ise önce dumanın az olduğunu daha sonradan çoğaldığını belirterek, “Burada mobilya atölyesi var, uyandık birazcık duman vardı burada daha sonra duman daha fazla artınca, itfaiye ekipleri geldi, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti, inşallah çok bir zarar olmadan kurtulurlar. Herhangi bir yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadı” dedi.

Yangın nedeni ile camide sabah namazı kılınamayacağı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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