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Sultanbeyli'de pazar yerlerine yoğun denetim

Koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar yerlerine yönelik denetimler sürüyor. Sadece İstanbul Sultanbeyli'de bugüne kadar yapılan 375 denetimde kurallara uymayan 25 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandığı açıklandı

Sultanbeyli'de pazar yerlerine yoğun denetim

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre ekipler, halkın yoğunlaştığı alanlarda salgının artışını önlemek ve semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak için denetimlerini sürdürüyor.

Buna göre ekipler, pazarda sosyal mesafe, maske takma kuralı, sigara yasağı ve pazarcı esnafı için zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması konusunda denetimler gerçekleştiriyor.

PAZARCI ESNAFINA HES KODLARI SORULUYOR

Yapılan denetimler kapsamında zorunlu hale getirilen HES kodu ile pazarda satış yapan esnafın Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığına bakılıyor. İlçedeki pazarlarda bugüne kadar yapılan 375 denetimde kurallara uymayan 25 kişiye 40 bin TL para cezası uygulandı.

"TEDBİRLERE DİKKATLİ ŞEKİLDE UYULMALI"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, sigara içme yasağı ve pazarcı esnafına yönelik uygulanan zorunlu Hes kodu konusunda denetimlerimiz sürüyor. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız alınan tedbirlere sıkı sıkıya uymalarıdır." ifadelerini kullandı.

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