Sultanbeyli'de ters istikamete girerek servis aracıyla çarpışan panelvandaki 2 kişi yaralandı

Pentagon Teksas'taki iki üssünde göçmen çocuklara yer tahsis etti

AA

Demokrasi Caddesi'nde Yasin D. hakimiyetindeki 06 BP 3488 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle ters yöne girerek 34 LCJ 312 plakalı servis aracıyla çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri panelvanda sıkışan İran uyruklu bir kişiyi kurtardı.Sürücü Yasin D. ve kurtarılan yolcu ambulansla hastaneye götürüldü.Kazaya karışan araçlar çekiciyle caddeden kaldırıldı.