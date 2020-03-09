Sultanbeyli'de yaşlılar için proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Sultanbeyli'de yaşlılar için proje

"Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçede yaşayan yaşlılar ile bir araya geldi

Sultanbeyli

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli'de ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarla sohbet etti, onlar ile beraber yemek yedi. Kaymakamlığın gerçekleştirdiği proje kapsamında, sosyal ve ekonomik yönden yardıma muhtaç kişilerin desteklenerek sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilen, "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, ilçede yaşayan yaşlılarla sohbet programı gerçekleştirdi.
Kaymakam Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programın ardından katılımcılarla yemek yedi.

“Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında 2018-2019 yılları için 98.943 TL, 2020 yılı için 182.000 TL kaynak ayrıldı.

Proje kapsamında 310 vatandaşa İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına geziler düzenlendi. 96 yaşlıya kıyafet yardımı yapıldı. Gezilere katılan yaşlılara çeşitli hediyeler verildi. Darülaceze Kurumu ziyaret edilerek Sultanbeyli’de yaşayan yaşlılar ile Darülaceze Kurumu’nda yaşayan yaşlılar bir araya getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler...Denizli'de feci kaza: 2 ölü!
GÜNDEMDenizli'de feci kaza: 2 ölü!
Son dakika haberi: Park kavgası! Kameraya yansıdı!
GÜNDEMBalkondan atlatan park kavgası!
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? İlkatama MEB 2020 sözleşmeli öğretmenlik atama yerleri
GÜNDEMSözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl ...
Bekçilerle birlikte hırsızlık olayları düştü
GÜNDEMBekçi var, hırsız yok!
Özel harekatçılar, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor!
GÜNDEMÖzel harekat, sınırı izlemeye başladı!
Son depremler! 9 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 9 Mart 2020
Ali Babacan kimdir? Ali Babacan nereli, kaç yaşında? Eğitimi ve siyasi kariyeri
GÜNDEMAli Babacan kimdir?
Son dakika haberler... 2.Abdülhamid'in saatine rekor ücret!
GÜNDEM2.Abdülhamid'in saatine rekor fiyat!
Son dakika haberler! Müteahhit ve bina sakinlerinin rögar kokusu kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMRögar kokusu kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberler...Beyoğlu’nda korkunç cinayet!
GÜNDEMBeyoğlu'nda korkunç cinayet!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X