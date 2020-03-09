Sultanbeyli'de yaşlılar için proje

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli'de ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarla sohbet etti, onlar ile beraber yemek yedi. Kaymakamlığın gerçekleştirdiği proje kapsamında, sosyal ve ekonomik yönden yardıma muhtaç kişilerin desteklenerek sosyalleşmeleri sağlanıyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı ortaklığıyla gerçekleştirilen, "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, ilçede yaşayan yaşlılarla sohbet programı gerçekleştirdi.

Kaymakam Metin Kubilay, Sultanbeyli Kaymakamlığı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programın ardından katılımcılarla yemek yedi.

“Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor Projesi” kapsamında 2018-2019 yılları için 98.943 TL, 2020 yılı için 182.000 TL kaynak ayrıldı.

Proje kapsamında 310 vatandaşa İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarına geziler düzenlendi. 96 yaşlıya kıyafet yardımı yapıldı. Gezilere katılan yaşlılara çeşitli hediyeler verildi. Darülaceze Kurumu ziyaret edilerek Sultanbeyli’de yaşayan yaşlılar ile Darülaceze Kurumu’nda yaşayan yaşlılar bir araya getirildi.